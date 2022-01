Tuanzebe-Napoli: doveva essere mercoledì, tutto ok. E Kim resta dov’è

Ieri vi avevamo raccontato che oggi sarebbe stato il giorno di Axel Tuanzebe al Napoli. Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, è arrivato puntuale il via libera per il difensore che arriva dal Manchester United in prestito oneroso per 500 mila euro. Nei prossimi giorni le visite, quindi verrà messo a disposizione di Luciano Spalletti. E come era facilmente preventivabile, Min-Joe Kim resta dov’è, al Fenerbahce: non esisteva neanche l’un per cento di possibilità di aprire una trattativa.

#Tuanzebe–#Napoli: domani via libera definitivo @ManUtd. Poi si potranno programmare visite — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 4, 2022

FOTO: Twitter United