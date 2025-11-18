Tsimikas, un prestito secco fin qui senza grandi soddisfazioni

18/11/2025 | 17:04:59

Kostas Tsimikas era stato ingaggiato dalla Roma con la speranza concreta di poterlo utilizzare con una certa continuità sulla corsia mancina. Lo specialista greco aveva aderito con entusiasmo alla richiesta giallorossa, chiedendo al Liverpool di lasciarlo andare. La trattativa è andata avanti per qualche settimana e a Gasperini è stato consegnato un nuovo specialista di fascia, ma senza grandi soddisfazioni. Qualche errore di troppo, prestazioni abbastanza anonime, Tsimikas si è ritrovato sempre più defilato, al punto che nell’emergenza per i problemi di Angelino la decisione è stata quella di spostare Wesley a sinistra. Non possiamo ancora dire che l’esperienza di Tsimikas nella Capitale sia ai titoli di coda, ma di sicuro la Roma non si è pentita di quel prestito secco senza obblighi o vincoli.

Foto: sito Roma