Tsimikas: “Sono felice di essere alla Roma, non vedo l’ora di vedere i tifosi”
31/08/2025 | 21:48:11
Prime parole da calciatore della Roma per Kostas Tsimikas: “Un saluto a tutti i tifosi della Roma. Sono molto contento di essere qui. Non vedo l’ora di vedervi. Forza Roma!”. Queste le prime parole del giocatore pubblicate dalla Roma con un video postato su X. Il calciatore è diventato da pochi minuti ufficialmente un giocatore dei capitolini dopo l’approdo in prestito dal Liverpool.
FOTO: Sito Roma