Tsimikas-Roma: dalla svolta di due sere fa alla trattativa che avanza sempre più

29/08/2025 | 13:13:24

Kostas Tsimikas e la Roma: due sere fa vi avevamo dato in esclusiva l’apertura del Liverpool per il terzino greco classe 1996 che ormai non rientra nei piani del club. L’apertura soprattutto in relazione alla formula dopo che in un primo momento il Liverpool non avrebbe voluto prendere in considerazione l’ipotesi del prestito. Adesso siamo in uno stato avanzato, il prestito potrebbe essere secco (come già raccontato) ma la Roma sta ragionando su eventuali margini per inserire un diritto. Tsimikas aveva un altro paio di proposte ma ha scelto la svolta giallorossa e dalla svolta di due sera fa la trattativa avanza sempre più.

foto:Instagram tsimikas