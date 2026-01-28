Tsimikas: “Ritorno al Liverpool? Sono concentrato sulla Roma, non penso ad altro”

28/01/2026 | 18:02:11

Insieme a Gasperini, ha parlato in conferenza stampa anche l’esterno Kostas Tsimikas.

Queste le sue parole: “Io cerco di dare il meglio di me stesso e, ogni volta che il mister mi dà l’occasione, cerco di sfruttarla. Il mio obiettivo è evolvere come calciatore, andare avanti e credo di poter dare molto di più. Questo era e questo rimane il mio obiettivo”.

L’atmosfera che attende la Roma? “I tifosi sono molto attivi, aiutano i giocatori. Noi saremo concentrati sul nostro gioco: vogliamo assolutamente vincere domani per migliorare la nostra posizione. Siamo venuti qui per vincere e questo è l’unico obiettivo”.

Si parlava di un possibile ritorno al Liverpool. Come hai passato questo periodo? “Sono molto concentrato sulla mia squadra. Voglio far parte di questo gruppo e migliorare come giocatore. Abbiamo sentito tante voci, tante informazioni, ma è meglio chiudere le orecchie e cercare di dare il massimo quando arrivano le occasioni. Per me è molto importante: il mio unico obiettivo è questo. Io sono qui e voglio dare il meglio di me”.

Sull’episodio che ha visto coinvolti i tifosi del Paok? “Io non ho parole, davvero non ho parole per esprimere quanto sia stato un lutto così grande ed estremamente triste per tutti i greci. Voglio augurarmi che Dio dia la forza necessaria alle famiglie delle vittime e che i feriti possano riprendersi e guarire il prima possibile. Mi dispiace profondamente, sono molto triste e senza parole. Spero che le famiglie delle vittime trovino la forza necessaria per affrontare questo momento”.

Foto: sito Roma