Tsimikas: “E’ un privilegio giocare per la Roma. Ogni partita è come una finale”

24/09/2025 | 20:32:39

Kostas Tsimikas ha parlato a Sky prima della sfida contro il Nizza in Europa League: “Sono molto contento di questo, è da un paio di settimane che lo aspettavo, ma dovevo lavorare perché sono arrivato un po’ tardi, ma ora penso di essere pronto e sono molto contento di partire titolare questa sera. Finora ho visto tanta passione da parte dei tifosi e tutti quanti, quindi anche parecchia pressione per cercare di vincere alcune partite come il derby pochi giorni fa. Per me ogni partita è come una finale, non solo il derby. Comunque sì, è un ottimo campionato, giocatori di talento, buone squadre, quindi per me è un privilegio essere qui e giocare per una grande squadra come la Roma”.

FOTO: Sito Roma