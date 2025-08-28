Chi è Tsimikas, il vice Angelino cercato dalla Roma

Kostas Tsimikas e la Roma si sono lasciati alle spalle una giornata positiva. Ieri ci sono stati dei colloqui approfonditi tra l’agente del calciatore e il Liverpool per possibile vice Angelino, considerato un esubero da parte dei Reds. Per la prima volta si è registrata un’apertura sul prestito con diritto di riscatto, probabilmente anche sul prestito secco, dopo il no dei giorni scorsi. La ricerca della quadra per portare Tsimikas nella Capitale, dunque, continua. Ma chi è Kostas Tsimikas? Il terzino classe ’96 è un giocatore che fa della propensione offensiva e del piede mancino preciso i suoi punti di forza. Arrivato al Liverpool per contendere (o quantomeno insidiare) un posto sulla corsia di sinistra occupata dal maestro del ruolo Andrew Robertson, il calciatore greco ha contribuito ai successi del club inglese seppur con un discreto minutaggio. Le sue caratteristiche tecniche e tattiche possono sicuramente tornare utili allo stile di gioco di Gian Piero Gasperini, che attende nuovi colpi dal mercato.

Foto: Foto Instagram Tsimikas