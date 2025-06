Trubin su Di Maria: “Allenarmi con lui è come essere in un film”

23/06/2025 | 21:15:27

Durante un’intervista a DAZN, Anatoliy Trubin ha parlato dell’effetto che gli ha fatto in questi anni lavorare con un giocatore come Angel Di Maria, che a breve lascerà il Portogallo: “Si allena da solo quando ne ha bisogno. Il giorno prima di una partita, se vuole allenarsi sui calci di punizione o sui rigori, per me è fantastico. È una buona opportunità per imparare qualcosa da uno dei migliori. Quando sono arrivato, per me lavorare con Di María è stato come un film, una favola o qualcosa del genere. Ho visto come ha giocato nel Real Madrid, nel Manchester United e nel PSG, quindi avere l’opportunità di condividere lo spogliatoio con lui è incredibile”.

Foto: Twitter benfica