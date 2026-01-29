Trubin, il gol storico al Real Madrid e la profezia di Mourinho: “Ora il Benfica ha bisogno di titoli”

29/01/2026 | 11:07:44

Il 28 gennaio 2026 è una data che resterà impressa nel cuore di Trubin. Il portiere del Benfica ha segnato di testa al Real Madrid il gol del 4-2 che ha spedito i portoghesi ai playoff, dove potrebbe arrivare anche l’incrocio contro l’Inter. Ai media ufficiali del club, Trubin ha commentato così la storica notte: “Tutti che mi dicevano di andare avanti. Anche l’allenatore, quindi sono entrato in area e non so… non so cosa dire. Un momento pazzesco. C’ero andato vicino contro il Porto e stavolta ci sono riuscito. Non so cosa dire. Non sono abituato a segnare. Ho 24 anni ed è la prima volta. Incredibile. Godiamoci il successo ma restiamo con i piedi per terra. Il Benfica ha bisogno di vincere titoli e ottenere vittorie. Nient’altro conta. Era importante andare avanti”. E Mourinho era stato profetico, come ammesso in sala stampa: “Sapevo che poteva farlo, per questo l’ho mandato lì in mezzo”.

foto x benfica