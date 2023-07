Trubin, ecco quando è partita la rincorsa dell’Inter

Anatolij Trubin è un obiettivo dell’Inter, lo avevamo scoperto nella famosa intervista esclusiva rilasciata dall’agente, Yuriy Danchenko, a Sportitalia. Da allora abbiamo continuato a seguire con grande attenzione, soprattutto quando la trattativa per Onana in uscita è entrata nel vivo. Portiere ucraino classe 2001 dello Shakhtar Donetsk. Nonostante i soli 21 anni il calciatore vanta già 106 presenze complessive tra i professionisti, di cui 17 in Champions League. Un nome familiare per i nerazzurri. Infatti, Turbin ha già giocato contro l’Inter già tre volte in Champions League. Nelle prime due occasioni ha fermato i nerazzurri sullo 0-0, contribuendo all’eliminazione nella fase a gironi della squadra di Conte. L’anno dopo, invece, non ha potuto far niente per fermare l’Inter trascinata dalla doppietta di Edin Dzeko. Ma il portiere ucraino potrebbe non essere l’unico arrivo tra i pali. I nerazzurri sono alla ricerca anche di un profilo esperto: è stato proposto Keylor Navas, ci sono Sommer e Audero, in attesa della decisione su Handanovic.

Foto: Instagram Trubin