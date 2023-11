Trpisovsky: “Per noi domani è la gara della vita. Lukaku? Un giocatore eccezionale, vorrei che giocasse così come Dybala”

Jindrich Trpisovsky, tecnico dello Slavia Praga, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma:

“Probabilmente la formazione sarà uguale a quella di domenica”.

Sulla gara:

“Vogliamo lasciare tutto sul campo. Non abbiamo lasciato soddisfatti i tifosi l’ultima volta e vogliamo recuperare. Domani ci aspetta una squadra forte, vediamo se la Roma ci permetterà di lasciare tutto sul campo. Vogliamo far vedere che vogliamo vincere e fare il nostro gioco”.

Sui possibili cambi:

“La Roma cambia tanto la formazione, perciò dovremo concentrarci sui loro cambiamenti e sul pressing. Dobbiamo scendere in campo con i giocatori capaci di coprire determinate caratteristiche. Per noi questa è la partita della vita, abbiamo molta voglia di giocare”.

Su Lukaku:

“Lui è un giocatore eccezionale, ci stavamo preparando per lui anche nella prima gara. I giocatori di buona qualità sono tanti nella Roma, non c’è solo Lukaku. Bisognerà fare un buon gioco con la palla e poi vediamo se domani giocherà o meno. Vorrei che giocassero sia lui che Dybala, per noi l’Europa è una festa e quindi ora vogliamo giocare contro questi giocatori forti. La gente vuole vedere giocare con questi giocatori forti”.

Foto: idnescz