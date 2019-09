Trpišovský: “Lo Slavia vuole lasciare un segno in Europa. Vogliamo sorprendere l’Inter”

Nella prima giornata della fase a gironi della Champions League, l’Inter affronterà in casa lo Slavia Praga, che nella passata stagione ha vinto il suo campionato ed è giunto sino ai quarti di finale, eliminato solo dal Chelsea poi campione. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico ceco Jindřich Trpišovský ha parlato in conferenza stampa: “Siamo in un gruppo di giganti e ne siamo consapevoli, ma se non ci credessimo, non proveremmo neppure a giocare qui a San Siro. Abbiamo le qualità per far soffrire qualunque avversario. Vogliamo riuscire a sorprendere i nostri avversari. Loro vorranno farsi valere con il loro gioco, noi proveremo a imporre il nostro stile consapevoli di avere davanti un avversario molto forte. Sarà difficile, la storia dell’Inter parla chiaro. Per noi è una grande possibilità per imparare. In estate siamo cambiate entrambe. Noi sappiamo poco di loro ed è meglio che anche loro non sappiano molto di noi. Fa parte del gioco. Proveremo a fare più punti possibile, lo Slavia vuole lasciare il segno in Europa. Credo che Lukaku non giocherà, perché da quello che sappiamo non sta bene. E questo è importante per noi. Il gioco senza di lui sarà per forza diverso, se non ci sarà avremo una preoccupazione in meno“.

Foto: idnescz