Trpisovsky: “Inter? Stiamo parlando dei migliori giocatori del mondo. Cercheremo di imporre il nostro stile di gioco”

29/09/2025 | 17:24:10

Il tecnico dello Slavia Praga, Jindřich Trpišovský, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Queste sono state le sue parole:

“Se l’Inter è cambiata? I giocatori cambiano, ma lo stile di gioco rimane. Qui stiamo parlando dei migliori giocatori del mondo, che aggiungono un valore importante. Non posso sottolineare solo poche cose: ce ne sono tante di cui si può parlare. Sono una squadra molto organizzata, arrivata in finale di Champions, e quindi hanno armi molto potenti. Sono bravi sulle palle inattive e in contropiede; è la loro forza. Cosa fare di diverso rispetto alla gara con il Bodo? Dobbiamo essere più organizzati. L’altra volta eravamo sotto pressione e questo ci ha disorientato. Ne abbiamo parlato e prenderemo degli accorgimenti. Ognuno deve dare il massimo: il livello è altissimo. Dobbiamo cercare di imporre il nostro stile di gioco all’avversario.”

