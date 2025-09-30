Trpisovsky (Allenatore Slavia Praga): “L’Inter ci ha punito negli errori, era difficile affrontare una squadra così forte”

30/09/2025 | 23:31:32

In conferenza stampa è intervenuto l’allenatore dello Slavia Praga Jindřich Trpisovsky: “Abbiamo fatto un po’ di errori che l’avversario ha punito. Nel primo tempo non abbiamo giocato come volevamo. Abbiamo perso tanti palloni e l’Inter ha confermato tutta la sua forza ed era difficile affrontarli. Fino alla rete subita non eravamo messi male e non gli abbiamo concesso molto ma non riuscivamo a passare la metà campo. Nella seconda metà ci hanno aiutato i cambi ma l’Inter è stata superiore dal punto di vista tecnico” le parole dopo il KO con l’Inter.

FOTO: X Slavia Praga