Trpišovský (All. Slavia Praga): “Con l’Atalanta sarà una gara offensiva. Lookman? Vedremo se giocherà”

21/10/2025 | 18:26:16

Alla vigilia di Atalanta-Slavia Praga è intervenuto l’allenatore dei cechi Jindřich Trpišovský, le sue parole in conferenza stampa: “Nelle partite di Champions League pesano. Affrontare una squadra come l’Atalanta è sempre difficile considerando anche il loro gioco: possiamo far fronte a loro giocando alla pari. Tenteremo di sostituire dei ruoli per compensare queste assenze. Ci saranno delle difficoltà a far partire l’attacco, anche perché verranno a mancare degli elementi chiave. L’Atalanta gioca in un modo diverso da noi, poi staremo a vedere se giocherà o no Lookman.Per esempio c’è Krstovic che conosciamo bene: è un giocatore che nel campionato slovacco si è comportato bene. Prevedo una gara offensiva”.

FOTO: Sito Slavia Praga