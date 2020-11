Trotta: “Sto bene al Famalicao, sogno di giocare in Nazionale”

Marcello Trotta ha segnato la sua prima rete con la maglia del Famalicao in Coppa di Portogallo:

“Sono molto felice di essere qui. Sono arrivato all’inizio di ottobre e mi sto godendo il momento. Non sapevo molto sul Famalicão, ma quando ho saputo dell’interesse del club ho fatto delle ricerche e ho visto che è una famiglia. I miei compagni di squadra mi hanno accolto bene fin dall’inizio. Alcuni hanno giocato in Italia e questo ha reso tutto più facile. Siamo un bel gruppo e ne sono contento. Sono un attaccante a cui piace partecipare alla manovra, quindi la posizione che preferisco è la seconda punta. Tuttavia, posso giocare anche da solo. Sono sempre disponibile ad aiutare la squadra.

Il passato in Inghilterra? Ero giovane, il Manchester City mi ha visto in Nazionale e ho deciso di trasferirmi lì per fare una nuova esperienza. Sogno di giocare in Nazionale”.

Foto: Twitter Famalicao Logo