Trossard si presenta: “Sono qui per aiutare l’Arsenal a realizzare i suoi sogni”

Leandro Trossard è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Dopo l’ufficialità, l’esterno belga ha rilasciato la sue prime parole da giocatore dei Gunners ai microfoni ufficiali del club londinese: “Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura in un grande club. Sono pronto a mostrare ai tifosi cosa posso fare. La squadra sta andando bene e io sono qui per aiutare a realizzare i sogni. Lavorerò sodo e cercherò di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi Abbiamo un grande allenatore e spero di essere coinvolto per fare grandi cose e migliorare come giocatore sotto ogni aspetto. La dirigenza mi ha detto che sono adatto al sistema di gioco. Mi aiuta il fatto di essere versatile e di poter giocare in diverse posizioni. Non vedo l’ora di lavorare con loro e penso che Arteta sia un grande allenatore. Questa è la mia migliore stagione in Premier League, a Brighton abbiamo lavorato bene. Dopo la Coppa del Mondo non ho giocato molto a causa della situazione che si è creata ma ora voglio far parte della storia di questo club”.

Foto: Instagram Arsenal