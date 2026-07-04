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Trossard, possibile addio all’Arsenal. Accordo vicino con il Besiktas

04/07/2026 | 17:29:44

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Secondo The Athletic, il Besiktas ha trovato l’intesa con l’Arsenal per il cartellino di Trossard. Le due squadre si sono accordate per 20 milioni, divisi in 18 di parte fissa e 2 di bonus. Il trasferimento non è ancora finalizzato, manca l’accordo su alcune condizioni e si parla di un maxi stipendio da 9 milioni per il calciatore, attualmente impegnato al Mondiale con il Belgio di Garcia e dei tanti Serie A. Il campionato turco continua così a completare ottimi colpi di mercato, alzando di anno in anno il livello delle squadre.

Foto: Instagram Arsenal