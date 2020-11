Troppo Liverpool per l’Atalanta: triplo Jota e pokerissimo

Reds ingiocabili per l’Atalanta in questo martedì di Champions League, gli inglesi hanno iniziato la gara col piglio giusto e con un ritmo elevato portandosi in vantaggio per 2-0 all’intervallo, due gol di Diogo Jota.

Inizio di secondo tempo tragico per la Dea che ha incassato altre tre reti nei primi dieci minuti di gioco: Salah, Manè e la tripletta del portoghese Jota, indiscutibilmente il più in forma dei suoi, a segno per la quarta partita consecutiva, dopo i gol a Sheffield, Midtylland e West Ham.

Discorso qualificazione che si complica per la squadra bergamasca, col successo esterno in Danimarca l’Ajax si porta a 4 punti, gli stessi dell’Atalanta, mentre il Liverpool scappa via a punteggio pieno, chiude il Midtjylland a 0.