Troppo Bayern, Atalanta travolta 6-1. Stanisic, Gnabry, Olise (doppietta) e Jackson, gol della bandiera di Pasalic
10/03/2026 | 22:53:12
Non c’è partita a Bergamo, il Bayern Monaco travolge 6-1 la squadra di Palladino. Dominio Bayern già dal primo tempo contro l’Atalanta, si chiudono 3-0 per i bavaresi i primi 45′. Dopo 12′ di prevalenza i tedeschi trovano il gol del vantaggio. Grave errore della Dea che perde i riferimenti sul corner tedesco, la sblocca Stanisic con un tocco sottoporta, assist di Gnabry lasciato solo. Al 22′ arriva anche il raddoppio firmato da Olise, che con un mancino preciso da fuori area indirizza la partita. Al 25′ sono già tre le reti con la fiammata di Gnabry, che trova una prateria centrale sull’assist di Olise. Al 30′ Jackson si divora il gol del 4-0. Nella ripresa la partita non cambia e il Bayern completa l’opera. Segna anche Jackson con un destro nell’angolino al 52′. Al 64′ una magia di Olise cala il pokerissimo! Male però i difensori della Dea che gli lasciano liberare il sinistro a giro con troppa facilità. Cinque minuti dopo segna anche Musiala sul cross dal fondo di Jackson. Nel recupero Pasalic segna il gol della bandiera con l’esultanza carica di riconoscenza dei tifosi della Dea.
