Troppo Barcellona per il Como: 5-0 nel Trofeo Gamper con doppio Yamal
10/08/2025 | 23:06:11
Il Barcellona di Flick non fa sconti e trionfa 5-0 nel Trofeo Gamper contro il Como di Fabregas. Niente da fare per i ragazzi di Fabregas, che cadono sotto le doppiette di Yamal e Fermin Lopez, mentre Raphinha arrotonda il risultato. Catalani già in forma campionato, i lombardi ancora imballati oltre alla disparità tecnica apparsa comunque evidente.
BARCELLONA (4-2-3-1): García; Araujo (76′ Christensen), Cubarsí (90′ Torrents), Eric Garcia (46′ Koundé), Balde (76′ Martin); De Jong (68′ Casado), Pedri (68′ Gavi); Lamine Yamal (76′ Roony), Fermin Lopez (76′ Pedro Fernandez), Raphinha; Rashford (46′ Ferran Torres). All.: Flick
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda (90′ Engelhardt), Van der Brempt (46′ Ramon), Kempf (90′ Goldaniga), Valle (55′ Moreno); Baturina (55′ Caqueret), Sergi Roberto (70′ Perrone); Addai (55′ Diao), Nico Paz (90′ Cutrone), Azon (46′ Da Cunha); Douvikas (46′ Jesus Rodriguez). All.: Fabregas