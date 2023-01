Troppa Inter, poco Milan: 2-0 nerazzurro all’intervallo con Dimarco e Dzeko

L’Inter domina il primo tempo della finale della Supercoppa Italiana contro il Milan a Riyad. I nerazzurri sono in vantaggio con un netto 2-0 sui cugini rossoneri.

Vantaggio dell’Inter che arriva subito al 10′. Grande azione dei nerazzurri, ottima giocata in fase offensiva e Barella serve Dimarco che di sinistro sblocca la gara. Il fuoriogioco semiautomatico conferma la posizione regolare di Barella, autore dell’assist.

L’Inter insiste, al 21′ azione elaborata in area di rigore, grande giocata di Dzeko che con un bel destro a incrociare batte ancora Tatarusanu. E’ 2-0 Inter. Per Dzeko rete storica, è il gol più vecchio in una “Supercoppa Italiana”, con i 37 anni del bosniaco. Superano Cristiano Ronaldo che deteneva questo record di anzianità.

Il Milan accusa il colpo, l’Inter ha anche altre chance per il tris, ma si ava all’intervallo sul 2-0 meritato per i nerazzurri,

Foto: twitter Inter