Il difensore Troilo atteso a Parma per le visite: la rivelazione di ieri sera

14/08/2025 | 12:18:07

Sorpasso. Mariano Troilo è in dirittura d’arrivo al Parma, malgrado le voci insistenti degli ultimi giorni che lo davano al Pisa. L’operazione Leoni-Liverpool ha consentito al Parma di rilanciare, al punto che ieri sera durante la trasmissione “Fanaticos” dall’Argentina hanno dato l’operazione ormai sul punto di essere completata, con Troilo atteso in Italia per le visite. Ci sono conferme, stiamo parlando di un difensore centrale classe 2003 entrato da poco nel giro della Nazionale argentina e che adesso si appresta a vivere, dopo la proficua esperienza con il Belgrano, una nuova esperienza in Serie A.

Foto: La Voz