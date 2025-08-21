Ufficiale: Troilo è un nuovo giocatore del Parma

21/08/2025 | 19:40:30

Mariano Troilo è un nuovo giocatore del Parma. L’operazione Leoni-Liverpool ha consentito ai crociati di rilanciare per il difensore classe 2003, al punto che dall’Argentina, lo scorso 13 agosto, durante la trasmissione “Fanaticos”, hanno dato l’operazione sul punto di essere completata. Di seguito, il comunicato del club: “Parma Calcio annuncia che Mariano Troilo è stato acquistato a titolo definitivo dal Club Atlético Belgrano e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Difensore argentino, 22 anni, da sempre con la maglia del Belgrano, la sua unica squadra. Altissimo (194 cm), potente e con una grande struttura fisica, Mariano ha fatto da subito valere le sue attitudini in campo: con il Club argentino ha collezionato 71 presenze in tre stagioni, ha realizzato 5 gol dimostrando di avere anche una forte propensione offensiva. Oggi tutto il Club gialloblu accoglie Mariano nella nostra famiglia!”.

Foto: X Parma

