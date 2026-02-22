Troilo gela San Siro: 1-0 Parma e Inter a più dieci sul Milan

22/02/2026 | 20:07:43

Colpo del Parma a San Siro, un gol di Troilo condanna il Milan che adesso è a dieci punti dall’Inter in classifica. In avvio di partita brutto scontro tra Ruben Loftus-Cheek e il portiere del Parma Corvi. Ad avere la peggio è l’inglese del Milan, costretto ad uscire dal campo in barella e non ce la fa a continuare la gara. Ardon Jashari prende il suo posto. Al 69′ la conclusione al volo di Leao su assist di Rabiot si stampa sul palo, strozzando l’urlo dei tifosi rossoneri. Al minuto 80′ segna di testa Troilo sul corner di Valeri ma Piccinini annulla per un fallo. Var al lavoro e dopo la revisione la rete viene convalidata. I ducali difendono il vantaggio e portano a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza, il Milan perde dopo 24 giornate. Finisce 1-0.

foto x parma