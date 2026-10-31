Trofeo Kopa: Cubarsi è stato votato da Rivera, Baggio e Cannavaro. Non hanno partecipato Zidane, Platini e CR7
31/10/2026 | 12:00:57
Il trofeo Kopa, assegnato da France Football al miglior talento del calcio mondiale, votato esclusivamente da coloro che hanno vinto almeno un Pallone d’Oro, è andato per la terza volta consecutiva a Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona, una volta salito sul palco in occasione della cerimonia al Palladium Theatre di Londra, ha voluto menzionare Pau Cubarsi, suo compagno di club e Nazionale, come meritevole. Proprio il difensore Blaugrana, però, potrà consolarsi con una serie di voti da grandi fuoriclasse del passato. Ecco l’elenco delle scelte di alcuni Palloni d’Oro del passato, tranne Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane e Michel Platini, le cui assenze non sono motivate:
Gianni Rivera: 1. Cubarsi, 2. Lamine Yamal, 3. Alajbegovic
Ruud Gullit: 1. Cubarsi, 2. Bouaddi, 3. Karl
Roberto Baggio: 1. Cubarsi, 2. Karl, 3. Alajbegovic
George Weah: 1. Cubarsi, 2. Lamine Yamal, 3. Zaire-Emery
Ronaldo: 1. Lamine Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery
Pavel Nedved: 1. Cubarsi, 2. Lamine Yamal, 3. Bouaddi
Fabio Cannavaro: 1. Cubarsi, 2. Lamine Yamal, 3. Bouaddi
Luka Modric: 1. Lamine Yamal, 2. Alajbegovic, 3. Zaire-Emery