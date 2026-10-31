TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Trofeo Kopa: Cubarsi è stato votato da Rivera, Baggio e Cannavaro. Non hanno partecipato Zidane, Platini e CR7

31/10/2026 | 12:00:57

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il trofeo Kopa, assegnato da France Football al miglior talento del calcio mondiale, votato esclusivamente da coloro che hanno vinto almeno un Pallone d’Oro, è andato per la terza volta consecutiva a Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona, una volta salito sul palco in occasione della cerimonia al Palladium Theatre di Londra, ha voluto menzionare Pau Cubarsi, suo compagno di club e Nazionale, come meritevole. Proprio il difensore Blaugrana, però, potrà consolarsi con una serie di voti da grandi fuoriclasse del passato. Ecco l’elenco delle scelte di alcuni Palloni d’Oro del passato, tranne Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane e Michel Platini, le cui assenze non sono motivate:

Gianni Rivera: 1. Cubarsi, 2. Lamine Yamal, 3. Alajbegovic

Ruud Gullit: 1. Cubarsi, 2. Bouaddi, 3. Karl

Marco Van Basten: 1. Cubarsi, 2. Karl, 3. Zaire-Emery
Lothar Matthäus: 1. Lamine Yamal, 2. Diomandé, 3. Cubarsi

Roberto Baggio: 1. Cubarsi, 2. Karl, 3. Alajbegovic

George Weah: 1. Cubarsi, 2. Lamine Yamal, 3. Zaire-Emery

Ronaldo: 1. Lamine Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery

Pavel Nedved: 1. Cubarsi, 2. Lamine Yamal, 3. Bouaddi

Andrij Shevchenko: 1. Lamine Yamal, 2. Cubarsi, 3. Bouaddi

Fabio Cannavaro: 1. Cubarsi, 2. Lamine Yamal, 3. Bouaddi

Kaká: 1. Lamine Yamal, 2. Zaire-Emery, 3. Cubarsi
Lionel Messi: 1. Lamine Yamal, 2. Cubarsi, 3. Maza

Luka Modric: 1. Lamine Yamal, 2. Alajbegovic, 3. Zaire-Emery

Foto: Instagram Barcellona