Trofeo Gamper, anche il Milan dice no al Barcellona

Neanche il Milan parteciperà al Trofeo Gamper. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società rossonera avrebbe deciso di rinunciare a giocare l’amichevole contro il Barcellona, che sta cercando una sostituta della Roma, he aveva rinunciato in questi giorni. La formazione di Pioli dunque avrebbe deciso di non sfidare i blaugrana al Camp Nou.

Rispetto ai giallorossi, che in precedenza avevano detto di sì, il Milan avrebbe rifiutato subito. Il Barcellona ora deve trovare una nuova avversaria.

Foto: Twitter Barcellona