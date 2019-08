Trofeo del Centenario, trionfa il Bari. Sconfitte Reggina e Salernitana

Il Bari si aggiudica il Trofeo del Centenario, il triangolare amichevole organizzato per celebrare i 100 anni della Salernitana. Nella prima partita giocata, i ragazzi di Cornacchini hanno sconfitto ai calci di rigore la Reggina, dopo che il mini-match da 45 minuti era terminato 0-0. Nel secondo incontro i Galletti hanno sconfitto la Salernitana: decisiva la rete realizzata da Scavone al 12′. Salernitana-Reggina chiuderà il trofeo del Centenario, ma la Coppa andrà al Bari che, grazie ai 5 punti conquistati, diventa irraggiungibile sia per i granata che per gli amaranto.

Foto: Twitter ufficiale Bari