Trofeo Berlusconi, Kalulu neanche in panchina: la Juve lo aspetta

Pierre Kalulu – come raccontato – è sempre più vicino alla Juventus. E la conferma arriva anche dalle scelte di formazione di Fonseca per il trofeo Berlusconi che vedrà il Milan affrontare il Monza. Infatti, il difensore francese non giocherà e assisterà alla partita dalla tribuna. Un altro indizio che porta sempre più Kalulu verso la maglia bianconera.

Foto: Instagram Kalulu