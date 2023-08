Trofeo Berlusconi, il Milan vince ai rigori con il Monza (7-6). A segno Pulisic e Colpani

Gioia e commozione si mischiano all’U-Power Stadium per il primo Trofeo Berlusconi intitolato all’ex presidente di Milan e Monza dopo la sua scomparsa. Partita vivace fin dalle prime battute, con il Milan che si rende pericoloso con Leao e il Monza che risponde con due chance ravvicinate per Maric e Colpani alle quali si oppone al meglio Maignan. L’episodio che sblocca il match avviene attorno alla mezz’ora, quando D’Ambrosio – entrato poco prima al posto dell’infortunato Bettella – commette fallo in area ai danni di Giroud. Dal dischetto si presenta Pulisic, che si fa respingere la conclusione da Di Gregorio ma poi ribadisce in porta. Immediata la reazione della squadra di Palladino grazie alla rete messa a segno al 33′ da Colpani sfruttando un’incertezza della difesa rossonera. Anche la ripresa ha ben poco di amichevole, come dimostra l’agonismo messo in campo dalle due squadre (con anche delle scintille, soprattutto tra Gagliardini e Leao dopo un intervento dell’ex interista e una reazione eccessiva del portoghese). Novanta minuti più recupero non bastano: per assegnare il trofeo bisogna ricorrere alla lotteria dei rigori. Dal dischetto Reijnders si presenta per primo, spiazzando Di Gregorio. Petagna non è da meno, firmando l’1-1. Brivido per Okafor, con il portiere monzese che sfiora il pallone ma non riesce a respingerlo. I rigoristi si confermano implacabili su entrambi i fronti, con il nuovo pareggio di Caprari. La serie prosegue inesorabile con le realizzazioni di Tomori, Machin, Loftus-Cheek, Carboni e Colombo. L’ultimo tiro per i brianzoli è affidato a Pessina, che spiazza Maignan e porta la serie ad oltranza. Dopo la rete di Thiaw, Birindelli prende la traversa e consegnando il trofeo alla squadra di Pioli.

Foto: Milan Instagram