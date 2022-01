Tritium, la dirigenza (juventina) “punisce” con 119 addominali i calciatori interisti. Il video

La Supercoppa Italiana di mercoledì sera, tra Inter e Juventus, ha avuto ripercussioni anche in Serie D, per la squadra del Tritium, che per diversi anni ha anche militato in Lega Pro. Il successo nerazzurro, con il gol di Sanchez al 119′, è stato fatale per alcuni giocatori della Tritium.

La compagine di Trezzo sull’Adda (MI),è gestito da una dirigenza i cui esponenti sono tifosi della Juve. Il direttore sportivo, Vito Cera, e il presidente, Marco Foglia, hanno deciso di ”punire” i calciatori tifosi dell’Inter con ben 119 addominali all’indomani della gara di Supercoppa. Inoltre, il numero 119 non è casuale, ma sono i minuti del gol decisivo di Sanchez.

Ovviamente il clima era del tutto ironico e divertente. Il Tritium ha pubblicato il video sulla propria pagina Facebook e il contenuto è diventato virale sul web.

Foto: screen Facebook Tritium