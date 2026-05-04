Tris Roma alla Fiorentina al 45′: decidono i difensori Mancini, Wesley ed Hermoso
04/05/2026 | 21:35:19
La Roma risponde senza problemi alle frenate di Milan, Juve e Como. 3-0 secco alla Firoentina all’intervallo. Partenza sprint dei giallorossi. Al 10′ traversa della Roma con Malen. Wesley trova una giocata centrale per Malen. L’olandese controlla, si gira e punta la porta: destro al limite dell’area di rigore, palla deviata sul montante. Dal calcio d’angolo la Roma la sblocca. Cross di Pissilli, Mancini tutto solo di testa non sbaglia per il vantaggio giallorosso.
Al 17′, raddoppia la Roma. Azione ben congegnata dei giallorossi, palla per Wesley che calcia di destro a giro, palla in rete. Fiorentina annichilita. Roma in scioltezza che trova anche il tris con Hermoso. Fiorentina non pervenuta all’Olimpico.
Foto: X Roma