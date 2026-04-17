Tris Monza, Sampdoria travolta 3-0 a Marassi. I brianzoli agganciano il Venezia in vetta

17/04/2026 | 22:23:08

Prova di forza del Monza che passeggia a Marassi, in casa della Sampdoria e vince con un secco 3-0. Gara in discesa subito, con Cutrone al 5′ e Caso al 13′ a gelare il Ferraris. La Sampdoria prova una reazione, ma sterile, con il Monza che controlla la gara a suo piacimento e insacca il 3-0 al minuto 85 con Petagna.

Un 3-0 secco che porta i brianzoli al comando insieme al Venezia, a 72 punti, staccando il Frosinone di 3 punti. La Sampdoria si ferma dopo tre vittorie di fila e resta a 40 punti, non ancora fuori pericolo per la corsa alla salvezza.

Foto: sito Monza