Tris Juve in casa Samp: doppio Morata (3-1). Candreva sbaglia un rigore

La Juve batte la Sampdoria, vincendo 3-1 a Marassi e rilanciandosi in maniera veemente nelle prime posizioni di classifica.

Primo tempo senza troppe emozioni nei primi venti minuti. Al primo affondo la Juve passa. Palla in mezzo di Cuadrado, Colley nel tentativo di anticipare un avversario devia in rete nella sua porta. Juve in vantaggio. La Samp accusa il colpo, la Juve non accelera subito. Al 32′, Kean si guadagna un calcio di rigore. Morata non sbaglia dagli 11 metri.

La Juve, con il minimo sforzo, chiude il primo tempo sul 2-o con la Samp.

Nella ripresa, i padroni di casa provano a ripartire meglio, pressando i bianconeri, ma senza trovare spazi.

Al 75′, episodio che può cambiare il finale. Fallo di mano di Rabiot, calcio di rigore per la Sampdoria. Dal dischetto, destro violento di Candreva, ma Szczęsny si oppone da campione. Parata super del polacco.

Ma la Samp la riapre nel finale. Punizione di Sabiri, devia la barriera e stavolta Szczęsny è battuto.

Assalto della Samp, che prova a pareggiare, ma all’88’, Locatelli pesca Morata che colpisce di testa, Falcone non è impeccabile e la Juve fa 3-1.

Fa festa la Juve che ottiene la terza vittoria di fila e si porta a 56 punti, a -1 dal Napoli terzo, a -4 dal Milan. La Samp resta in zona a rischio.

Foto: Twitter Juve