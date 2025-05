Tris in casa del Le Havre, l’OM di De Zerbi vola in Champions!

10/05/2025 | 23:35:15

Roberto De Zerbi riporta l’Olympique Marsiglia in Champions League: 3-1 sul campo del Le Havre nella penultima giornata del campionato francese di Ligue 1, consolidando il secondo posto a quota 62 punti in classifica. Amine Gouiri segna il goal del vantaggio al 56′ su assist di Hojbjerg. Ma al 63′ l’arbitro è costretto a sospendere la partita perché alcuni tifosi del Marsiglia entrano in campo per scappare da quelli del Le Havre, che li stavano aggredendo per aver esultato al goal del vantaggio per la propria squadra. Il gioco riprende dopo una ventina di minuti di stop. Il Le Havre trova subito il pareggio con Soumareal 66′, ma poi a 4 minuti dal novantesimo Greenwood riporta avanti il Marsiglia su assist di Luis Henrique. Al 99′ Luis Henrique serve un altro assist: stavolta per Gouiri, che fa doppietta e fissa il risultato sul definitivo 1-3.