Tris dell’Inter al Cagliari (Arnautovic, Lautaro e Bisseck). Nerazzurri momentaneamente a +6 sul Napoli

L’Inter batte 3-1 il Cagliari nella gara delle 18 del sabato in Serie A. Un successo che proietta i nerazzurri momentaneamente a +6 sul Napoli impegnato lunedì con l’Empoli.

I nerazzurri hanno condotto la gara dall’inizio, subendo anche una chance clamorosa dei sardi sull’1-0. Pronti via, subito chance per Lautaro, conclusione velenosa che colpisce l’esterno della rete. Ancora Inter, che al 13′ trova la rete del vantaggio. Azione insistita, palla che finisce ad Arnautovic che insacca in rete il vantaggio nerazzurro.

Il Cagliari però non ci sta e al 25′ ha una chance clamorosa con Piccoli. Da solo davanti a Sommer, l’attaccante si fa murare da Sommer. Al 27′, azione analoga, dall’altra parte. Stavolta è Lautaro a presentarsi davanti a Caprile e con uno scavetto non sbaglia per il 2-0 dei nerazzurri. Inter che controlla senza problemi e chiude il primo tempo sul 2-0.

Nella ripresa, il Cagliari rientra in partita. Colpo di testa di Piccoli, tutto solo, Sommer battuto. Cagliari ancora in partita. I sardi hanno una nuova chance, ancora di testa, para stavolta Sommer. La risposta nerazzurra arriva al 55′. Da calcio d’angolo di Calhanoglu, svetta Bisseck che trova il 3-1 e Inter che torna a distanza di sicurezza. Al 65′ problemi per Zalewski. L’esterno italo-polacco, è uscito per noie al polpaccio. Da valutare le sue condizioni. Al suo posto è entrato Alessandro Bastoni.

Cagliari che nel finale assalta la porta nerazzurra. Clamoroso salvataggio di de Vrij sulla linea a tenere i sardi a distanza al 77′. L’Inter gestisce il finale senza apparenti problemi e vince, salendo a 71 punti, a +6 sul Napoli che è a 65. Il Cagliari resta a 30 punti.

Foto: sito Inter