Tris dell’Atalanta al Sassuolo con Pasalic, Koopmeiners e Bakker. Quarto posto consolidato

L’Atalanta domina e batte comodamente 3-0 il Sassuolo. In particolare, un secondo tempo in assoluto controllo per la Dea, dopo un primo tempo un po’ più combattuto. All’8′, Atalanta pericolosa. De Ketelaere serve Miranchuk in area di rigore, si salva in qualche modo il Sassuolo. Al 22′, il vantaggio della Dea, azione prepotente sulla destra, palla in mezzo, para Consigli, sulla respinta irrompe Pasalic per l’1-0. Al 32′, risponde il Sassuolo, conclusione di Matheus Henrique, miracolo di Carnesecchi, palla sulla traversa.

L’Atalanta è ancora pericolosa, salva Consigli in alcune circostanze. All’ultimo istante, braccio largo di Scalvini in area, calcio di rigore per il Sassuolo. Dagli 11 metri va Pinamonti, para Carnesecchi. L’arbitro però fa ripetere, perchè Kolasinac, il primo a recuperare palla, entra in area prima di tutti. Ancora Pinamonti dagli 11 metri, gambia angolo, e ancora Carnesecchi a parare.

Incredibile finale a Bergamo, l’Atalanta resta 1-0.

Nella ripresa, ci si potrebbe attendere la reazione degli emiliani, ma il sospetto che il doppio rigore di Pinamonti abbia tagliato le gambe ai neroverdi. L’Atalanta raddoppia al 58′ con Koopmeiners, servito molto bene da Holm. Conclusione perfetta per l’olandese che raddoppia. Nel finale, prima gioia in Serie A anche per Bakker, al 75′, con una conclusione da fuori deviata, che si insacca. Girandola di cambi, entrano Scamacca e Touré per l’Atalanta. Nel recupero, proprio Scamacca sfiora il poker, miracolo di Consigli che evita la quarta rete. Finisce 3-0 per l’Atalanta.

La Dea consolida il quarto posto, salendo a 45 punti, a -9 dalla Juventus seconda ma con una gara in meno. Quinta vittoria di fila per i nerazzurri, la sesta nelle ultime sette. Il Sassuolo entra in zona retrocessione, rimanendo a 20 punti, agganciato dal Verona al terz’ultimo posto, con il Cagliari che domani potrebbe scavalcare entrambe.

