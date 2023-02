Tris della Salernitana al Monza (Coulibaly, Castanos, Candreva). Primo sorriso per Paulo Sousa

Primo sorriso per Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. I campani vincono 3-0 in casa con il Monza, ottenendo la vittoria dopo 3 giornate e rivitalizzando una classifica che stava iniziando a preoccupare.

Salernitana che già nel primo tempo poteva segnare, approccio ottimale, Monza in netta difficoltà. Poi pausa lunghissima per uno scontro tra Cragno e un paio di compagni, una pausa che rinvigorisce il Monza e che invece fa perdere un po’ di ritmo ai granata.

Nella ripresa, la Salernitana legittima con merito quello che aveva costruito nel primo tempo.

Al 52′ è Coulibaly a far esplodere l’Arechi con eurogol straordinario che rompe gli equilibri. Il Monza reagisce, Ochoa salva in un paio di ciorcostanze, ma la Salernitana raddoppia al 66′ con Kastanos, che trova il primo gol in campionato.

Il tris arriva con l’ottimo Candreva al 71′. Monza che alza bandiera bianca, anche con il rosso a Donati all’87’.

La Salernitana fa festa, i granata salgono a 24 punti. Il Monza resta a 29, c he incappa la seconda sconfitta di fila.

Foto: sito Salernitana