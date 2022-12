Successo per la Roma in amichevole contro la compagine olandese dell’RKC Waalwijk. La squadra di Mourinho si è imposta grazie ai gol di Abraham al 3′, di El Shaarawy al 19′ e di Zaniolo al 48′, nella rioresa.

Buona prova per gli uomini di Mourinho, che hanno dimostrato bona intensità e finalizzazione in fase offensiva. Si conclude così il ritiro portoghese dei giallorossi.

Foto: Instagram Roma