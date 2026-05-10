Tris della Cremonese al Pisa (che chiude in 9). Fiorentina-Genoa 0-0. Viola salvi ma il Franchi fischia

10/05/2026 | 16:58:46

Concluse le gare delle 15 in Serie A. La Cremonese fa il suo e riapre la corsa salvezza, vincendo 3-0 contro il Pisa e portandosi a -1 dal Lecce. La Fiorentina si salva matematicamente. Allo Zini vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Cremonese contro il Pisa. Al 23′ Pisa in 10, doppio giallo per Bozhinov. Ne approfitta la Cremonese che insacca la rete del vantaggio con Vardy. L’inglese non segnava da dicembre in casa. Cremonese che prova a chiudere i conti subito, ma il Pisa si salva in qualche modo. Al 51′, arriva il 2-0. Contropiede dei lombardi, segna Bonazzoli. Il Pisa resta anche in 9, rosso diretto a Loyola per una entrataccia su Pezzella, costretto a uscire. La Cremonese la chiude con Okereke al minuto 86, 3-o e pratica archiviata. Finisce 3-0, la Cremonese sale a 31 punti, a -1 dal Lecce e a 180 minuti dalla fine è ancora in corsa per la salvezza.

La Fiorentina si salva in maniera aritmetica, bruttissimo 0-0 al Franchi contro il Genoa ma il punto salva i viola. Brutta gara al Franchi, ritmi blandi, viola con in campo molti giovani. Poche chance da gol, ci prova Gosens da fuori. Al 63′, da segnalare un problema a De Gea, che resta in campo. La chance più clamorosa ce l’ha il Genoa al 68′, Ostigard di testa, miracolo di De Gea da un metro. Poi Ekuban non riesce a ribadire in rete. Al 79′ chance anche per la compagine viola. Parisi calcia da fuori, palla fuori dopo una mischia clamorosa. Finisce 0-0 la gara, Fiorentina salva a 38 punti, Genoa a 41. Ma il Franchi fischia.

Foto: Instagram Cremonese