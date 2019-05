Tris del Torino alla Lazio: i granata chiudono il campionato al 7° posto

Si chiude con una vittoria la stagione del Torino di Walter Mazzarri. La squadra granata ha superato per 3-1 la Lazio di Simone Inzaghi. Il 7° posto conquistato per il Toro è il segno di una stagione positiva, ma che lascia qualche pizzico di rammarico per non aver centrato l’Europa League. Succede tutto nel secondo tempo con il gol di Iago Falque che sblocca il match e il raddoppio immediato di Lukic. I biancocelesti provano a rientrare in gara con il gol del 2-1 di Immobile. Prima del triplice fischio chiude la contesa il gol dell’ex De Silvestri.

Foto: Twitter Lazio

SABATO 25 MAGGIO

18:00 Frosinone- Chievo 0-0

20:30 Bologna-Napoli 3-2 (Santander 2, Dzemaili – Ghoulam, Mertens)

DOMENICA 26 MAGGIO

15:00 Torino-Lazio 3-1 (Falque, Lukic, De Silvestri – Immobile)

18:00 Sampdoria-Juventus

20:30 Atalanta-Sassuolo

20:30 Cagliari-Udinese

20:30 Fiorentina-Genoa

20:30 Inter-Empoli

20:30 Roma-Parma

20:30 Spal-Milan

CLASSIFICA: Juventus 90; Napoli 79; Atalanta, Inter 66; Milan 65; Roma 63; Torino 63; Lazio 59; Sampdoria 50; 44 Bologna; Sassuolo 43, Spal 42; Parma, Cagliari 41; Fiorentina, Udinese 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 25; Chievo* 17.

*3 punti di penalizzazione