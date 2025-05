Tris del Manchester City al Bournemouth. Champions più vicina

20/05/2025 | 23:19:33

Serata speciale per il Manchester City, per la serata di addio di Kevin De Bruyne e il ritorno in campo di Rodri. Ma anche per la vittoria per 3-1 sul Bournemouth, che conferisce nelle mani dei ragazzi di Guardiola il terzo posto in classifica in solitaria di Premier League a quota 68 punti. A decidere il match un gol da distanza siderale e da cineteca di Marmoush, Bernardo Silva e il tris di Nico Gonzalez. Champions ormai a un passo.

Foto: sito Manchester City