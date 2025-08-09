Tris del Manchester City a un buon Palermo. Doppietta per Reijnders
09/08/2025 | 23:28:10
Finisce 3-0 per il Manchester City l’amichevole tutta in famiglia City Group allo Stadio Barbera. Un bel Palermo tiene testa un’oretta alla compagine di Guardiola che poi dilaga 3-0. Apre le danze Haaland al 25′. Poi nella ripresa si scatena l’ex Milan Reijnders che segna una doppietta, con le reti al 59′ e all’82’. Spettacolo di pubblico sugli spalti, Barbera tutto esaurito, grande entusiasmo e serata di grande calcio nel capoluogo siciliano.
Foto: X personale