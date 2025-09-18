Tris del Brugge al Monaco, il Bayer Leverkusen sotto 1-0 a Copenaghen

18/09/2025 | 19:35:10

Conclusi i primi tempi delle due gare delle 18.45 in Champions League. Due primi tempi all’insegna del segno 1.

Il Copenaghen al Parken conduce 1-0 sul Bayer Leverkusen. Grande partenza del Copenaghen. Al 9′ Larsson sblocca la sfida, con un Bayer Leverkusen in difficoltà. Bayer che cresce minuto dopo minuto, ma non crea grossi pericoli, tranne una punizione dello specialista Grimaldo, che finisce alta di poco. Copenaghen che sfiora il 2-0 in un paio di occasioni, al termine di un primo tempo ben giocato.

A Brugge bel primo tempo con assoluto protagonista il club padrone di casa. Fa la partita la squadra di casa belga che ha tante palle gol per sbloccare la gara. Ma la chance principale ce l’ha il Monaco al 10′, con un calcio di rigore. Dagli 11 metri Akilouche si fa parare il tiro da Mignolet. Il portiere subito dopo deve uscire per infortunio. Il Brugge assalta la porta del Monaco e al 32′ Tressoldi trova il meritato vantaggio della compagine belga. Monaco che si scompone e il Brugge dilaga. Al 39′, su sviluppi di corner, palla che arriva a Onyedika che trova la deviazione vincente per il 2-0 del Brugge. Al 43′ arriva anche il 3-0, Vanaken trova la conclusione in buca d’angolo per il tris della compagine belga. Secco 3-0 all’intervallo.

Foto: X Champions