Tris Chelsea, ancora panchina per Jorginho

Vince il Chelsea di Frankie Lampard, che batte 3-0 il Watford consolidandosi al quarto posto. Gara subito in discesa per i Blues, che prendono il mano il pallino del gioco e, al ’28, trovano il vantaggio con Olivier Giroud, ben pescato in area da Barkley. Sul finire del primo tempo, poi, il raddoppio: Capoué stende in area un calciatore del Chelsea, causando un solare calcio di rigore. Dal dischetto, il brasiliano Willian è glaciale e batte il portiere. Nella ripresa, i Blues amministrano, chiudendo definitivamente i giochi in pieno recupero, con un gol di Ross Barkley. Da segnalare, il mancato ingresso in campo di Jorginho, rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti per la terza gara consecutiva.

Foto: profilo Twitter ufficiale Chelsea FC