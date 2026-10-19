Tris al Coventry: prima vittoria in campionato per il Tottenham di De Zerbi. E torna Kulusevski dopo 526 giorni

19/10/2026 | 23:07:29

Maddison, Marmoush e Davies regalano la prima vittoria in campionato al Tottenham. Dopo sette giornate, la squadra di De Zerb trova la prima vittoria in Premier League grazie al successo di misura contro il Coventry City. Gli Spurs avevano ottenuto solo tre punti maturati in tre pareggi (contro Nottigham Forest, Everton e Manchester United) e tre sconfitte (contro Brentford, Newcastle e Aston Villa). Gli Spurs sbloccano il risultato nel primo tempo con Maddison, ma a inizio ripresa arriva il pareggio di Rudoni. Decisivo nel secondo tempo per gli Spurs è Omar Marmoush, a segno al 58’. Nei minuti finali, Davies ha realizzato il 3-1 finale. Tornato in campo anche Kulusevski dopo 526 giorni di assenza per infortunio.