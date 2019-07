Kieran Trippier, nuovo terzino dell’Atletico Madrid, ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a lasciare il Tottenham: “Era arrivato il momento di cambiare aria e volevo voltare pagina definitivamente. Purtroppo sono successe diverse cose in questi mesi al Tottenham, cose in cui non voglio davvero entrare, ma che io ho dovuto subire e superare”.

Foto: Express