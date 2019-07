Trippier: “Qui grazie a Simeone, è uno dei migliori allenatori del mondo”

Presentazione ufficiale per Kieran Trippier, nuovo acquisto dell’Atletico Madrid. L’ex terzino del Tottenham, che indosserà la maglia numero 23, ha mostrato tutto il suo entusiasmo per essersi unito ai colchoneros: “Vorrei ringraziare il presidente per la sua presenza e per avermi invitato a far parte di un club così importante, voglio fare di tutto per questa squadra e per i suoi tifosi. Sono emozionato, sarà un precampionato difficile, ma sono stato accolto bene e non vedo l’ora di cominciare a lavorare. Ho visto giocare l’Atletico, la presenza di Simeone è stata importante per la mia scelta, vedo cosa chiede ai suoi giocatori e come lavorano, è una grande famiglia e per me è uno dei migliori allenatori del mondo. La Premier è uno dei migliori campionati del mondo, ma quando mi hanno rivelato l’interesse dell’Atletico non ci ho pensato due volte. Qui c’è una squadra e un allenatore di alto livello. Ho sempre voluto giocare nella Liga, è un orgoglio. Voglio imparare la lingua in modo da rendere le cose più facili a tutti.

“Ho parlato con Pochettino spiegandogli che si trattava di una grande opportunità che non potevo non sfruttare. Lo stadio è incredibile, sono rimasto a bocca aperta quando ho giocato al Wanda Metropolitano e lo sono ora come giocatore dell’Atletico, è un orgoglio poter giocare qui settimana dopo settimana. Questo club è sempre stato vicino alla vittoria della Champions, ha vinto la Liga e tutti noi daremo il massimo per continuare a raggiungere le finali. Non ho avuto modo di parlare con nessun giocatore dell’Atletico quando ho giocato la finale qui. So dire poche parole in spagnolo, voglio imparare la lingua, ho sempre voluto farlo, e non c’è modo migliore di farlo qui”.

Foto YouTube Atletico Madrid