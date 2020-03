Trippier: “Due anni all’Atletico, poi voglio ritirarmi con la maglia del Burnley”

Durante questi giorni di isolamento, Kieran Trippier, terzino inglese dell’Atletico Madrid, ha rilasciato un’intervista al Burnley Express. L’ex-Tottenham ha giocato per i Clarets fra il 2011 e il 2015 e ha dichiarato di voler chiudere lì la sua carriera: “Voglio stare al mio top il più a lungo possibile, ma saprò quando arriverà il momento di fare un passo indietro . Se starò all’Atlético per altri due anni, questo mi porterà ad avere 32 anni quando scadrà il mio contratto. Il Burnley è l’unico club per cui tornerei in Inghilterra. Vorrei ritirarmi lì. Mi piacerebbe molto. Ho un ottimo rapporto con Sean Dyche. Ci sentiamo tutte le settimane da quando ho lasciato il Burnley. Abbiamo un ottimo rapporto.”

Foto: Daily Express