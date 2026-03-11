Tripletta di Valverde, Donnarumma para un rigore: 3-0 Real al City. Pokerissimo del PSG al Chelsea, tris del Bodo

11/03/2026 | 22:56:50

Notte di festa per il Real Madrid che vince 3-0 contro il City, dilaga il Bodo 3-0 contro lo Sporting. Vince 5-2 il Psg con il Chelsea. Il Real ha chiuso 3-0 contro il City nel primo tempo. La sblocca Valverde. Il capitano del Real Madrid, lanciato direttamente da Courtois, manda al bar O’Reilly e scatta verso la porta. Beffa Donnarumma, un po’ in ritardo nell’uscita. Poi arriva la doppietta del centrocampista e la tripletta firmata al 42′. Il PSG conduce per 2-1 sul Chelsea, a segno Barcola e Dembelè, al Chelsea non basta Gusto. Il Bodo è in vantaggio 2-0 sullo Sporting, decidono le reti di Fet e Blomberg. Finisce 3-0 tra Real e City con Donnarumma che para un rigore a Vinicius, mentre il PSG vince 5-2, arrotondando il risultato con Vitinha e Kvara (doppietta), al Chelsea non basta il gol di Enzo Fernandez nel secondo tempo. Il Bodo vince 3-0, nel secondo tempo Hong arrotonda il risultato.

foto x real madrid